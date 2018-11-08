2018-11-08T11:12:28+03:00
Происшествия

В Южном городе ранним утром полыхала иномарка

Пожар начался с передней части автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Машина загорелась возле многоэтажки на ГубернаторскойМашина загорелась возле многоэтажки на ГубернаторскойФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 8 ноября, в микрорайоне Южный город Волжского района произошел пожар. Там возле одного из домов на улице Губернаторской загорелся автомобиль Opel. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 8:17. На место происшествия выезжали 3 пожарных и 1 единица техники. Локализовать возгорание им удалось в 8:30, а полностью его потушить в 8:32.

Иномарка выгорела практически дотла Фото: Соцсети

Иномарка выгорела практически дотлаФото: Соцсети

По словам местных жителей, пожар начался со стороны моторного отсека. Возможно, была неисправна проводка. Огонь серьезно повредил всю переднюю часть иномарки. К счастью, другие припаркованные неподалеку автомобили пламя не повредило. На месте ЧП работали сотрудники полиции. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара и ущерб от него.

На место ЧП выезжали сотрудники полиции Фото: Соцсети

На место ЧП выезжали сотрудники полицииФото: Соцсети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области под колесами «Калины» погибла женщина
В Самаре соцслужащим рассказали, как работать с ВИЧ-инфицированными людьми
В Самарскую область могли завезти креветки с мышьяком
Пора утепляться: в Самарской области похолодает до -10 °C
Специалисты самарского СПИД-центра приняли участие в крупнейшем профессиональном событии года
В Рощинском в старой котельной нашли труп школьника
Житель Сызрани не платил алименты и накопил на дорогую иномарку
Специалисты СПИД-центра встретились с педагогами спортивного лицея Самары
Полярным совам в Самарском зоопарке выбрали «зимние» имена
В самарской квартире нашли человеческую мумию
«Крылья Советов» накажут за пиротехнику на матче в Уфе
На трассе М-5 под Сызранью в массовом ДТП с фурами и легковушкой пострадали 4 человека
Новые мосты и дороги: в Самаре будет больше проектов государственно-частного партнерства
Житель Тольятти убил возлюбленную и укрыл труп одеялом
В Самаре полицейские задержали нервного прохожего почти с 1 кг наркотиков
БК «Самара» потерпела поражение от «Спартака» в Санкт-Петербурге
Дмитрий Азаров рассказал полпреду президента РФ о развитии «Жигулевской долины»
Убил за бутылку водки: жителя Чапаевска отправили в колонию на 8,6 лет
Самарский бизнесмен заплатил налоги на 17 млн рублей и ему больше не грозит уголовная ответственность
Гонщикам у самолета не место! В Самаре просят закрыть проезд к памятнику Ил-2