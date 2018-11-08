В Южном городе ранним утром полыхала иномарка

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-08T11:12:28+03:00

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Утром в четверг, 8 ноября, в микрорайоне Южный город Волжского района произошел пожар. Там возле одного из домов на улице Губернаторской загорелся автомобиль Opel. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 8:17. На место происшествия выезжали 3 пожарных и 1 единица техники. Локализовать возгорание им удалось в 8:30, а полностью его потушить в 8:32.

Иномарка выгорела практически дотлаФото: Соцсети

По словам местных жителей, пожар начался со стороны моторного отсека. Возможно, была неисправна проводка. Огонь серьезно повредил всю переднюю часть иномарки. К счастью, другие припаркованные неподалеку автомобили пламя не повредило. На месте ЧП работали сотрудники полиции. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара и ущерб от него.