В Южном городе ранним утром полыхала иномарка
Утром в четверг, 8 ноября, в микрорайоне Южный город Волжского района произошел пожар. Там возле одного из домов на улице Губернаторской загорелся автомобиль Opel. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 8:17. На место происшествия выезжали 3 пожарных и 1 единица техники. Локализовать возгорание им удалось в 8:30, а полностью его потушить в 8:32.
Иномарка выгорела практически дотлаФото: Соцсети
По словам местных жителей, пожар начался со стороны моторного отсека. Возможно, была неисправна проводка. Огонь серьезно повредил всю переднюю часть иномарки. К счастью, другие припаркованные неподалеку автомобили пламя не повредило. На месте ЧП работали сотрудники полиции. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара и ущерб от него.
На место ЧП выезжали сотрудники полицииФото: Соцсети