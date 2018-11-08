2018-11-08T12:24:57+03:00
Происшествия

В Самарской области под колесами «Калины» погибла женщина

Водитель легковушки слишком поздно заметил пешехода на дороге и сбил его
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина скончалась на месте до прибытия медиков скорой помощиЖенщина скончалась на месте до прибытия медиков скорой помощиФото: Архив "КП"
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В среду, 7 ноября, примерно в 18:50 на 11 км 800 м трассы «Урал — Старая Рачейка — Смолькино» в районе Сызрани произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны села Жемковка в направлении Сызрани, сбил 43-летнюю женщину, которая находилась на правой полосе дороги без цели ее перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

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