В Самарской области под колесами «Калины» погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-08T12:24:57+03:00

Водитель легковушки слишком поздно заметил пешехода на дороге и сбил его

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В среду, 7 ноября, примерно в 18:50 на 11 км 800 м трассы «Урал — Старая Рачейка — Смолькино» в районе Сызрани произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны села Жемковка в направлении Сызрани, сбил 43-летнюю женщину, которая находилась на правой полосе дороги без цели ее перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах происшествия.