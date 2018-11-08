Фрунзенский мост и проспект Карла Маркса до границы Самары: в регионе обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-08T13:45:54+03:00

Среди задач в дорожно-транспортной отрасли - завершение строительства и введение в эксплуатацию Фрунзенского моста в 2019 году

На заседании правительства Самарской области определили основные задачи в этой сфере.

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Развитие региональной дорожно-транспортной инфраструктуры обсудили на расширенном заседании правительства Самарской области. Особое внимание было уделено стратегическому видению.

– Мы смогли собрать воедино мнения граждан и оценки специалистов, чтобы в итоге сформулировать такие задачи развития области, которые, с одной стороны, будут профессиональны и компетентны, а с другой – пользоваться широкой поддержкой в обществе, – подчеркнул руководитель области.

Среди задач в дорожно-транспортной отрасли - завершение строительства и введение в эксплуатацию Фрунзенского моста в 2019 году.

В следующем году планируют начать строить еще один мост – через Волгу в районе Тольятти. Он станет важной частью формирования международного автодорожного маршрута «Европа – Западный Китай».

- Экономический эффект от строительства моста через Волгу будет ощутим в течение десятков лет, - уверен член комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. - Мост разгрузит многие узкие места существующей дорожной инфраструктуры, ускорится логистика как пассажирских перевозок, так и транспортировки грузов, что даст ощутимую экономию и в целом позитивно отразится на качестве жизни людей.

В Самаре в 2019 году начнется поэтапное строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка магистрали «Центральной».

- Планы по строительству Фрунзенского моста, магистрали «Центральная» и моста через Волгу долго зрели в гражданском обществе региона. И то, что они сейчас начали воплощаться в жизнь, обрели конкретную форму и сроки реализации, - огромный шаг вперед. Любые инфраструктурные решения, тем более такие значимые, повышают качество жизни и инвестиционную привлекательность региона, - отметил Павел Покровский.

С 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на приведение в нормативное состояние дорог Самарской области и Самарско-Тольяттинской аломреации из федерального бюджета планируется 11,56 млрд рублей, из областного бюджета - 24,07 млрд рублей.

- Проведена огромная работа с федеральными министерствами, и сегодня интересы региона в национальных проектах отражены, - заверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Всего в ближайшие годы построят и реконструируют 30 км дорог региона, а отремонтируют – больше 1 000 км.