2018-11-11T09:51:13+03:00
Происшествия

В Самаре на чиновника Росимущества напали в собственном доме и ранили его ножом

По неофициальной информации мужчину прооперировали и сейчас его состояние стабильное
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: www.rosim.ruФото: www.rosim.ru
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В субботу, 10 ноября, в Самаре было совершено нападение на бывшего главу территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Как сообщили в региональном управлении МВД, в его частный дом в Красноярском районе проникли четверо неизвестных. Они избили владельца дома и нанесли ножевые ранения. Эту информацию подтвердили в управлении МВД по Самарской области.

Больше никто из семьи чиновника не пострадал. Самого Айвара Кинжабаева срочно госпитализировали.

За его жизнь боролись врачи одной из больниц Красноярского района. Есть информация, что по поручению главы региона Дмитрия Азарова к ним присоединились и медики из Центра медицины катастроф.

Как рассказал «Комсомольской правде-Самара» собственный источник, Айвара Кинжабаева прооперировали, и сейчас его состояние стабильное.

Тем временем, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности напавших на чиновника людей. Их мотивы пока также не известны.

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