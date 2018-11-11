2018-11-11T14:31:21+03:00
Общество

По факту нападения на главу московского Росимущества в Самаре возбуждено уголовное дело

Расследование находится на строгом контроле
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: rosim.ruФото: rosim.ru
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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на исполняющего обязанности руководителя московского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Оно принято к производству третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3-ей 111-ой статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, по версии следствия, нападение на Айвара Кинжабаева произошло в эту субботу 10 ноября, около 20 часов. Четверо неизвестных ворвались в его частный дом в Красноярском районе. Они избили чиновника и нанесли ему несколько ножевых ранений. Кинжабаева госпитализировали. Его уже прооперировали. Согласно последним данным, Айвар Кинжабаев, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства нападения и разыскивают подозреваемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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