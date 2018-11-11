СЕГОДНЯ 20:13 2018-11-11T20:13:02+03:00

На трассе под Самарой фура смяла иномарку и снесла отбойник

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В Волжском районе Самарской области произошло страшное ДТП. Вечером в воскресенье, 11 ноября, недалеко от села Черноречье на трассе столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

Фото последствий аварии тут же попали в социальные сети. Определить по кадрам марку легкового автомобиля не просто, так как вся его передняя часть после столкновения с фурой превратилась в месиво. Однако по уцелевшей части кузова, автомобилисты предоположили, что это KIA Cerato.

Легковушка после столкновения влетела в один отбойник, а грузовой автомобиль в противоположный. Фура снесла ограждение и опрокинулась.

Не смотря на страшные последствия аварии для автомобилей, по словам очевидцев, никто в этом ДТП не пострадал. Обстоятельства и причины аварии выясняются.