2018-11-12T13:49:01+03:00
Происшествия

В Самаре возле многоэтажки на Молодежной нашли тело 14-летнего школьника

Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются правоохранители
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители предполагают, что мальчик мог совершить суицидПравоохранители предполагают, что мальчик мог совершить суицидФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в понедельник, 12 ноября, жители Промышленного района Самары стали свидетелями страшной картины. Возле подъезда одного из домов на улице Молодежной они обнаружили труп подростка.

- Погибший — 14-летний мальчик. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Однако никакой предсмертной записки найдено не было, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.

По ее словам, мальчик жил в полной семье. Она оценивается как положительная. Как пишут в соцсетях местные жители, подросток явно направлялся в школу — он был одет в школьную форму. Кроме того, сообщается, что на 16 этаже были найдены рюкзак и сменная обувь, которые, предположительно, принадлежали погибшему мальчику. В настоящее время по факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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