Сызранский студент совратил 15-летнюю девочку в заброшенном здании

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-12T16:27:52+03:00

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Днем 25 октября недалеко от Сызрани было совершено преступление. В заброшенном здании на улице Специалистов в поселке Варламово 20-летний парень занялся сексом с 15-летней местной жительницей.

- Подозреваемый не судим, проживает в Сызрани и учится в местном губернском колледже. По предварительной версии, девушка вступила с ним в связь по собственной воле, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Все обстоятельства случившегося смогли установить правоохранители. Собранные оперативниками материалы были переданы следствию, где уже возбудили уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Сейчас расследование продолжается, правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.