2018-11-13T08:33:56+03:00
Общество

В Самаре в сквере Высоцкого собираются построить сцену с амфитеатром

Проект уже направили для участия в конкурсном отборе по региональной программе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация Самарского районаФото: администрация Самарского района
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В Самаре хотят благоустроить сквер Высоцкого, который находится на пересечении улиц Ленинградской и Галактионовской. В частности, там планируется построить амфитеатр со сценой, рассчитанный как минимум на 250 мест. Об этом сообщили в администрации Самарского района.

Авторы проекта предлагают сделать такой амфитеатр, под которым посетители сквера могли бы свободной пройти. Они хотят обустроить его таким образом, чтобы его опоры примыкали к фонтану. Кроме того, в рамках проекта планируется частично отремонтировать сам фонтан.

Амфитеатр будет примыкать к фонтану

Амфитеатр будет примыкать к фонтану

Архитектурный проект уже направили для участия в программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». В случае, если проект пройдет конкурсный отбор, то на его реализацию весной следующего года выделят необходимые средства.

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