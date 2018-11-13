2018-11-13T09:23:11+03:00
Общество

В Самаре поймали нетрезвого автомобилиста, который 53 раза нарушил ПДД

Мужчина не стал проходить медицинское освидетельствование
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Сотрудники полиции продолжают ловить любителей покататься на машине в нетрезвом виде. Так, недавно на Московском шоссе в Самаре был замечен автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, предположительно, был пьян. Полицейские остановили автомобиль. За его рулем оказался 32-летний самарец. Сотрудники ДПС предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.

Как выяснилось, автомобилист уже неоднократно нарушал ПДД. С 2004 года его уже 53 раза привлекали к административной ответственности. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении водителя было возбуждено административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Что касается его машины, то ее поместили на спецстоянку.

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