На кухнях самарских детсадов и школ нашли нарушения почти на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-13T12:39:49+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора проверили, как и чем кормят детей в детских садах и школах Самарской области. Так, с начала нового учебного года специалисты провели 100 проверок в детских садах и 83 проверки в школах, а также проверили организатора питания и поставщика продуктов в образовательные учреждения.

По данным Роспотребнадзора, качество продуктов, поступающих на пищеблоки, соответствует всем нормам. А вот на самих пищеблоках были выявлены нарушения. В частности, претензии у экспертов вызвали качество обработки продуктов и изготовления кулинарной продукции, а также нарушения правил мытья посуды и инвентаря, отбора и хранения суточных проб и оформления документации на пищеблоке.

- Было исследовано 267 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям. Все результаты соответствуют нормативам. Также были исследованы 334 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям. В итоге выяснилось, что 2 пробы не соответствуют нормативам. Кроме того, были взяты 306 проб по санитарно-химическим показателям - это калорийность блюд, содержание белков, жиров и углеводов. 9 из них не соответствовали нормативам, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, по выявленным нарушениям были возбуждены 203 административных дела и наложены штрафы на 981 тысячу рублей. Руководства всех проверенных образовательных учреждений обязали устранить все выявленные нарушения.