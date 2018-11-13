В Самаре в столкновении Nissan и Lexus пострадали 7 человек

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-13T13:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 ноября, примерно в 22:20 в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на перекрестке улиц Витебской и Бобруйской столкнулись автомобили Nissan и Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан», ехала по улице Витебской. На перекрестке с улицей Бобруйской она не предоставила преимущество в движении «Лексусу» под управлением 23-летнего молодого человека. Столкновения избежать не удалось.

После столкновения у "Лексуса" оказалась разбита вся передняя частьФото: Соцсети

В результате ДТП пострадали 7 человек: девушка-водитель «Ниссана» и два ее пассажира 20-ти и 19-ти лет, а также 4 пассажира другой иномарки 1996 и 1998 годов рождения. Пятеро из них получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, еще два человека сами обратились за медпомощью.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту ДТП. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.