2018-11-13T15:58:57+03:00
Происшествия

В Самарской области парень занялся сексом с 15-летней девочкой и попал под статью

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый отпущен под подписку о невыездеПодозреваемый отпущен под подписку о невыездеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередное преступление сексуальной направленности раскрыли сотрудники правоохранительных органов в Сызрани. В списке потерпевших значится 15-летняя местная жительница.

- Было установлено, что 19-летний парень, ранее судимый за уничтожение чужого имущества в своей квартире на улице Гагарина вступил с несовершеннолетней в половую связь. Произошло это в августе 2018 года, с ее согласия - без оказания физического и морального воздействия, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

12 ноября следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье 134 УК РФ - "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование и разбирательство во всех обстоятельствах произошедшего продолжается.

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