Самарцы пожаловались губернатору Азарову на разрушенную дорогу на Мехзаводе

СЕГОДНЯ 18:55 2018-11-13T18:55:19+03:00

А в минтрансе посоветовали им просто подождать 2020 года

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Жители самарского поселка Мехзавод обратились в Твиттере к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой разобраться, почему была разрушена и не восстановлена дорога, ведущая от улицы Овражной к Московскому шоссе. Но вот ответ их явно не обнадежил.

- Жители дачного массива просят вас разобраться и помочь в нашей проблеме, - пишет одна из местных жительниц Светлана. - У нас была асфальтированная дорога, теперь её просто нет. Министерство транспорта отвечает нам, чтобы мы ездили через другие улицы.

Ответ от министерства транспорта последовал через несколько дней. Чиновники оправдывают себя тем, что первоначальный проект не был реализован.

- Съезд направо был запланирован первоначальным проектом с дублера, - отвечают в Твиттера чиновники. - Учитывая, что строительство дублера в 2017 года не было реализовано, минтранс планирует вернуться к нему в 2020 году.

Иными словами, самарцам так и придется либо вязнуть в грязи, либо искать пути объезда до еще несколько лет.