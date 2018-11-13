Дима Билан приехал в Самарскую область и пожаловался на интернет в гостинице

13 Нояб. 22:33 2018-11-13T22:34:08+03:00

Дима зажжет в Сызрани уже в среду Фото: instagram.com

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В среду, 14 ноября, в Сызрани выступит знаменитый Дима Билан. В город он приехал за сутки до этого и снял для своих фолловеров в Инстаграме несколько видео.

Певец признался, что ему «не хватает мне пойти на улицу снять какие-нибудь креативные кадры». После этого он продемонстрировал несколько панорамных видов на реку Сызранку.

Поп-идол попытался выйти в сеть со стримом, но интернет-соединие в сызранском отеле его подвело.

- В кое-то веки хотел пообщаться на разные серьезные темы, но ... связи нет, и wi-fi плох.

Интересно, что со своей программой «Опять 35» Билан выступил в Тольятти и отыграет ее в Сызрани. В Самару кумир «нулевых» с ней не приедет.