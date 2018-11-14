Под Самарой водитель внедорожника сбил на «зебре» пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-14T12:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 ноября, примерно в 18:30 на 16 км трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 60-летний водитель внедорожника Great Wall Hover, двигаясь со стороны Чапаевска в направлении Самары, сбил 64-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как отмечают правоохранители, на ее одежде не было светоотражающих элементов.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.