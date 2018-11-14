Жителям Самары предлагают погасить долги за квартплату до конца года и избавят их за это от пени

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-14T13:06:38+03:00

При полном и единовременном погашении долга все начисленные на сумму данной задолженности пени будут аннулированы Фото: Архив "КП"

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Жителям Самары предлагают встретить Новый год без долгов за квартплату. Тем, кто решит погасить все задолженности до конца года, аннулируют все пени. Такую акцию запустили в управляющей компании «ЖКС».

- Только в декабре 2018 года (до 31-го числа включительно) вы можете стать участниками уникальной акции. При полном и единовременном погашении долга все начисленные на сумму данной задолженности пени будут аннулированы. Не забирайте долги за жилищно-коммунальные услуги с собой в Новый год, - советуют в «ЖКС».

Все подробности акции можно узнать по телефону 300-4000.