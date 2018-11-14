В Самаре администратору кафе дали 3 года «строгача» за взятку сотруднику Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-14T14:38:01+03:00

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В Самаре суд вынес приговор администратору одного из местных кафе, который обвинялся в даче взятки сотруднику управления Роспотребнадзора по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Было установлено, что мужчина не хотел, чтобы эксперт отдела надзора по гигиене питания проводил в его заведении проверку и решил подкупить его. В июне этого года он, являясь администратором кафе, передал сотруднику Роспотребнадзора в качестве взятки 200 тысяч рублей. После этого мужчину задержали правоохранители.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.