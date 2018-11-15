2018-11-15T08:18:31+03:00
Общество

В Самаре из-за утечки горячей воды перекрывали движение по Московскому шоссе

Аварию устраняли на протяжении всей ночи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: АСАДОФото: АСАДОФото: Twitter.com
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В ночь на четверг, 15 ноября, в Самаре на Московском шоссе произошла коммунальная авария. Была выявлена утечка горячей воды на участке проезжей части от улицы Гастелло в направлении улицы Потапова. Об этом в Твиттере сообщило Агентство по содержанию автомобильных дорог.

По словам автомобилистов, из-за прорыва трубы Московское шоссе заволокло густым паром, видимость на дороге была практически нулевая. На время устранения аварии Московское шоссе пришлось перекрыть для движения транспорта. В частности, проезд был закрыт на отрезке от улицы Советской Армии до улицы Авроры. В связи с этим транспортные потоки направили по другим улицам, из-за чего сегодня утром было затруднено движение транспорта.

Как отмечают представители АСАДО, теплоэнергетики устранили аварию около 7:00, после этого движение по Московскому шоссе было полностью восстановлено.

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