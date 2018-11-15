В Самаре в квартире нашли труп женщины с многочисленными травмами

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-15T15:11:08+03:00

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося

Изменить размер текста: A A

Вчера рано утром, 14 ноября, в Куйбышевском районе областной столице был обнаружен труп человека. Тело 34-летней местной жительницы нашли в квартире дома на улице Стадионной, где она и проживала. У стражей порядка есть основания полагать, что происшествие носит криминальный характер.

- Труп был найден примерно в 5-50. На теле погибшей эксперты зафиксировали множественные ссадины и гематомы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия проведен осмотр. Опрошены возможные очевидцы случившегося.

Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить точную причину смерти несчастной. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Не исключено, что возбудят уголовное дело.