В Самаре в квартире нашли труп женщины с многочисленными травмами
Вчера рано утром, 14 ноября, в Куйбышевском районе областной столице был обнаружен труп человека. Тело 34-летней местной жительницы нашли в квартире дома на улице Стадионной, где она и проживала. У стражей порядка есть основания полагать, что происшествие носит криминальный характер.
- Труп был найден примерно в 5-50. На теле погибшей эксперты зафиксировали множественные ссадины и гематомы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
На месте происшествия проведен осмотр. Опрошены возможные очевидцы случившегося.
Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить точную причину смерти несчастной. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Не исключено, что возбудят уголовное дело.