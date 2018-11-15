"Пусть соседи и общественники следят": в Самарской области намерены заставить платить за мусор даже частников

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-15T16:28:12+03:00

Нести ответственность за новые несанкционированные свалки будут муниципалитеты, правда, в их бюджете будут оставаться 40% всех платежей жителей

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С января в Самарской области заработает новая схема обращения с отходами. В губернии появится региональный оператор, а в платежках жителей - новая строчка, плата за коммунальную услугу. Пока определены нормативы: это 2,35 кубометра в год с человека в городе, и 1,95 кубометра в год в муниципальных районах. Тарифы обещают утвердить к декабрю 2018 года.

- Теперь за вывоз мусора будут обязаны платить в том числе и жители частных домов. Все владельцы жилья должны заключить договор м региональным оператором, но услуга оплачиваетрся по факту оказания: если договора нет, платить все равно нужно, эти деньги оператор будет взыскивать, - объяснил министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков.

Есть и сложность: следить за тем, чтобы жители частных домов платили за вывоз мусора, а не выбрасывали отходы в ближайший овраг, придется муниципальным властям. И рассчитывать они здесь могут только на сознательность граждан и помощь общественников, иначе, как же выследить каждого нарушителя, опустошающего тележку с пластиковыми бутылками и сигаретными пачками под покровом ночи?

- Предусмотрены штрафы и санкции, но, конечно же, властям муниципалитетов придется проработать порядок выявления нарушителей. Я думаю, что должен быть какой-то интернет-портал, может быть, в твиттере, где принимались бы сигналы от жителей без проволочек и давался ответ по каждому нарушению, - отметил Сергей Марков.

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