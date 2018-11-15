«Там бомба!»: в Самаре эвакуировали посетителей ТРК «Вива Лэнд»

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-15T18:10:14+03:00

В соцсетях появилось випдео, как люди выбегают из торгового центра [видео]

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15 ноября в социальных сетях появилось видео, как из торгового центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в панике выбегают люди. Как рассказывают очевидцы, в ТРК началась эвакуация.

- Мы просто ходили по магазинам, а потом по громкоговорителю объявили об эвакуации. Около зданипя были полицейские. Кто-то начал кричать, что в ТРК нашли бомбу, - сообщают очевидцы с места событий.

В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали, что эвакуация на самом деле была.

- В торговом центре обнаружили бесхозный пакет. Он безопасен. Посетителям «Вива Лэнда» ничего не угрожает, - объяснили корреспонденту «Комсомольской правды»-Самара» в ведомстве.

Пользователи сообщают, что торговый центр закроют на 2 часа.