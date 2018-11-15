«Там бомба!»: в Самаре эвакуировали посетителей ТРК «Вива Лэнд»
15 ноября в социальных сетях появилось видео, как из торгового центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в панике выбегают люди. Как рассказывают очевидцы, в ТРК началась эвакуация.
- Мы просто ходили по магазинам, а потом по громкоговорителю объявили об эвакуации. Около зданипя были полицейские. Кто-то начал кричать, что в ТРК нашли бомбу, - сообщают очевидцы с места событий.
В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали, что эвакуация на самом деле была.
- В торговом центре обнаружили бесхозный пакет. Он безопасен. Посетителям «Вива Лэнда» ничего не угрожает, - объяснили корреспонденту «Комсомольской правды»-Самара» в ведомстве.
Пользователи сообщают, что торговый центр закроют на 2 часа.