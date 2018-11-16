В Самаре трамвай слетел с рельсов после столкновения с "Приорой"

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-16T08:25:43+03:00

А легковушка после удара влетела в остановку

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Вечером в четверг, 15 ноября, в Самаре произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Советской столкнулись трамвай № 24 и автомобиль "Лада Приора". Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Судя по фотографиям очевидцев, удар был довольно сильный. Первый вагон трамвая сошел с рельсов, и его развернуло едва ли не поперек путей. Что касается легковушки, то она влетела в остановку общественного транспорта. Стеклянный павильон разбился вдребезги. Автомобиль также получил серьезные механические повреждения.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.