В Самаре Nissan и «Приора» после столкновения вылетели на тротуар
Днем в пятницу, 16 ноября, на пересечении улиц Комсомольской и Степана Разина в Самаре произошло серьезное ДТП. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По их словам, там столкнулись автомобили Nissan Almera и «Лада Приора». После удара легковушки вылетели с дороги на тротуар. Отечественная легковушка остановилась в нескольких сантиметрах от стены дома, а иномарка «задержалась» возле пешеходного ограждения. Обе машины получили серьезные механические повреждения передних частей.
По предварительным данным, в результате случившегося ни водители, ни пешеходы не пострадали. Установить все обстоятельства ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД.
"Приора" едва не протаранила стену дома