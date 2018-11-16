В Самаре Nissan и «Приора» после столкновения вылетели на тротуар

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-16T12:52:37+03:00

К счастью, никто из пешеходов не пострадал

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Днем в пятницу, 16 ноября, на пересечении улиц Комсомольской и Степана Разина в Самаре произошло серьезное ДТП. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По их словам, там столкнулись автомобили Nissan Almera и «Лада Приора». После удара легковушки вылетели с дороги на тротуар. Отечественная легковушка остановилась в нескольких сантиметрах от стены дома, а иномарка «задержалась» возле пешеходного ограждения. Обе машины получили серьезные механические повреждения передних частей.

По предварительным данным, в результате случившегося ни водители, ни пешеходы не пострадали. Установить все обстоятельства ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД.