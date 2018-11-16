2018-11-16T16:47:45+03:00
Общество

Ужин на крыше и шампанское: в Самаре разыгрывают встречу с известной журналисткой

Встречу организует «Комсомольская правда»-Самара»
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Вера - голос и сердце радио "КП"-Самара"Вера - голос и сердце радио "КП"-Самара"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре разыгрывают встречу с радиоведущей Верой Цыганковой. Она работает на радио «Комсомольская правда»-Самара» 98,2FM. Встреча пройдет на крыше «Волга Плаза», там вы сможете поужинать за наш счет, полюбоваться панорамными видами Самары и провести приятный вечер в компании лучшей ведущей радио «КП»-Самара».

- Нашему любимому радио исполняется 1,5 года, и в честь этого мы решили устроить розыгрыш, -рассказывает Вера. – На кону – встреча со мной. Мне интересно поделиться опытом с нашими подписчиками и радиослушателями, узнать больше о них. Со своей стороны обещаю море оптимизма и жизнелюбия.

Ужин «Комсомолки» пройдет 1 декабря. Встретиться с Верой сможет только один счастливчик. Стать им совсем просто, для этого нужно:

- вступить в группу Комсомольская правда - Самара - KP.RU;

- сделать репост этой записи к себе на страницу и не удалять до конца розыгрыша;

- написать в комментариях, почему ты хочешь встретиться с радиоведущей.

Пятерых счастливчиков мы определим с помощью генератора случайных чисел 29 ноября, а уже из них сама Вера выберет, с кем она встретится 1 декабря. Партнеры акции – агентство «Дари-поступок» и салон красоты «Прекрасный стиль».

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