Житель Самары сделал часы для президента России

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-16T17:13:02+03:00

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Житель Самары Антон Яицкий стал победителем дизайнерского конкурса «Часы для президента РФ». Его выбрало жюри на основе интернет-голосования.

Отметим, что участие в конкурсе принимал 71 дизайнер, но только работа самарца получила самый большой отклик. Рабочее название часов - «Сила в правде». В их основу вошли портреты 7 правителей: от Владимира Красное Солнышко до Владимира Путина.

Часы механические. У них есть диск дня недели, именно на нем напечатаны портреты известных личностей, при правлении которых Россия приросла территориями, населением и совершила прорыв в той или иной отрасли.