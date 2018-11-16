Житель Самары сделал часы для президента России
Он украсил часы портретом Владимира Путина
Фото: часы-для-президента.рф
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Житель Самары Антон Яицкий стал победителем дизайнерского конкурса «Часы для президента РФ». Его выбрало жюри на основе интернет-голосования.
Отметим, что участие в конкурсе принимал 71 дизайнер, но только работа самарца получила самый большой отклик. Рабочее название часов - «Сила в правде». В их основу вошли портреты 7 правителей: от Владимира Красное Солнышко до Владимира Путина.
Часы механические. У них есть диск дня недели, именно на нем напечатаны портреты известных личностей, при правлении которых Россия приросла территориями, населением и совершила прорыв в той или иной отрасли.