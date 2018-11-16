2018-11-16T21:34:59+03:00
Общество

Запуск прошёл успешно: самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала на орбиту

Все двигатели сработали в штатном режиме
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Это первый запуск после аварии 11 октябряЭто первый запуск после аварии 11 октябряФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

16 ноября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Запуск прошёл успешно.

— Грузовой корабль «Прогресс МС-10» успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована 18 ноября в 22:30 мск, — сообщают в корпорации Роскосмос.

Это первый пуск ракеты на МКС после аварии 11 октября. Тогда такая же ракета-носитель не вывела на орбиту «Союз МС-10». На борту были российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Спасательная система сработала без ошибок, и экипаж смог вернуться на Землю. Сразу начались масштабные проверки. Комиссия Роскосмоса приезжала в Самару в РКЦ «Прогресс», где была изготовлена ракета-носитель «Союз-ФГ». Там, госкомиссия начала прорабатывать версии аварии, одна из которых ошибка при монтаже конструкции.

Сборка новой ракеты-носителя завершили 13 ноября. Уже 14 ноября ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом поле космодрома.

«Прогресс МС-10» доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов: сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки, а также воду и сжатые газы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области на выходных потеплеет
«Катера на консервации»: спасатели пока не могут помогать жителям Самарской области
Житель Самары сделал часы для президента России
Ужин на крыше и шампанское: в Самаре разыгрывают встречу с известной журналисткой
В Сызрани задержали закладчиков «спайса» и «скорости»
В Самаре отказались от идеи строительства моста до острова Коровий
В Тольятти неизвестный водитель сбил пенсионерку и уехал
На трассе под Тольятти полыхали павильоны со стройматериалами
Парня из Чапаевска, который собирался взорвать бомбу на остановке, отправили в колонию
Экс-прокурора Безенчукского района осудили на 4 с половиной года
На станцию метро «Самарская» в 2019 году выделят 260 млн рублей
В Самарской области мать-алиментщицу отправили на обязательные работы за долг перед детьми
Аэропорту Курумоч разрешили принимать еще две модификации Boeing
В Самаре Nissan и «Приора» после столкновения вылетели на тротуар
В Самаре на пересечении Авроры и Печерской прорвало трубу с горячей водой
В Самаре молодой человек посреди ночи начал душить возлюбленную и грозиться убить
В Самарской области два парня трогали двух тринадцатилетних девочек за половые органы
Йордан Биссет перешел из «Новы» в «Газпром-Югру»