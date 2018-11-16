Запуск прошёл успешно: самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала на орбиту

СЕГОДНЯ 21:33 2018-11-16T21:34:59+03:00

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16 ноября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Запуск прошёл успешно.

— Грузовой корабль «Прогресс МС-10» успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована 18 ноября в 22:30 мск, — сообщают в корпорации Роскосмос.

Это первый пуск ракеты на МКС после аварии 11 октября. Тогда такая же ракета-носитель не вывела на орбиту «Союз МС-10». На борту были российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Спасательная система сработала без ошибок, и экипаж смог вернуться на Землю. Сразу начались масштабные проверки. Комиссия Роскосмоса приезжала в Самару в РКЦ «Прогресс», где была изготовлена ракета-носитель «Союз-ФГ». Там, госкомиссия начала прорабатывать версии аварии, одна из которых ошибка при монтаже конструкции.

Сборка новой ракеты-носителя завершили 13 ноября. Уже 14 ноября ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом поле космодрома.

«Прогресс МС-10» доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов: сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки, а также воду и сжатые газы.