2018-11-17T11:37:52+03:00
Общество

Гонщики не пройдут: около "самолета" на Московском шоссе поставили столбики

Жители давно просили оградить площадку около памятника от посягательств автомобилистов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Около самолета появились столбики, запрещающие въезд автомобилистамОколо самолета появились столбики, запрещающие въезд автомобилистам
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Памятник самолету Ил-2 на Московском шоссе наконец-то оградили от автомобилистов и гонщиков. Напомним, что жители давно жаловались на собирающихся на площадке гонщиков. Их не устраивал ни ночной дрифт, ни громкая музыка. Сначала власти долго не могли разобраться, в чьей зоне ответственности находится установка столбиков. Но жители победили.

- Смотрите, столбики установили, - поделился радостью пользователь твиттера Дмитрий Стародубцев.

Еще 9 ноября жители города постили фотографии, на которых видны машины, по-прежнему припаркованные у подножия штурмовика. Правда, нововведение по нраву не всем: другой пользователь рассказал, что собирался с ребенком приехать посмотреть на памятник и не понимает, как теперь к нему попасть.

- Паркуетесь и переходите пешком по знакам, - посоветовали ему.

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