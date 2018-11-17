Гонщики не пройдут: около "самолета" на Московском шоссе поставили столбики

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-17T11:37:52+03:00

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Памятник самолету Ил-2 на Московском шоссе наконец-то оградили от автомобилистов и гонщиков. Напомним, что жители давно жаловались на собирающихся на площадке гонщиков. Их не устраивал ни ночной дрифт, ни громкая музыка. Сначала власти долго не могли разобраться, в чьей зоне ответственности находится установка столбиков. Но жители победили.

- Смотрите, столбики установили, - поделился радостью пользователь твиттера Дмитрий Стародубцев.

Еще 9 ноября жители города постили фотографии, на которых видны машины, по-прежнему припаркованные у подножия штурмовика. Правда, нововведение по нраву не всем: другой пользователь рассказал, что собирался с ребенком приехать посмотреть на памятник и не понимает, как теперь к нему попасть.

- Паркуетесь и переходите пешком по знакам, - посоветовали ему.