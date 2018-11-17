2018-11-17T13:11:00+03:00
Происшествия

В Самарской области на трассе перевернулась машина с двумя детьми

Авария произошла из-за того, что у находящегося неподалеку "рено" отлетело колесо
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Иномарка перевернулась на крышуИномарка перевернулась на крышу
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ДТП, в котором пострадали двое детей, случилось в Самарской области, на трассе в Сергиевском районе около 11 часов дня. Автомобиль "Рено" двигался по дороге, в тот момент, когда у него отлетело колесо.

- В этот момент по встречке ехал автомобиль Киа, за рулем которого сидела молодая девушка. Она испугалась и не смогла справиться с управлением от неожиданности. В итоге машина перевернулась, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как стало известно, в автомобиле находилить еще двое детей. Старшему - 10 лет, младшему 1 год и 10 месяцев. Всем оказали первую помощь. Сильнее всего пострадала девушка - водитель, у детей нет серьезных травм, только ссадины и ушибы, а также сотрясение мозга.

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