В Самарской области на трассе перевернулась машина с двумя детьми

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-17T13:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП, в котором пострадали двое детей, случилось в Самарской области, на трассе в Сергиевском районе около 11 часов дня. Автомобиль "Рено" двигался по дороге, в тот момент, когда у него отлетело колесо.

- В этот момент по встречке ехал автомобиль Киа, за рулем которого сидела молодая девушка. Она испугалась и не смогла справиться с управлением от неожиданности. В итоге машина перевернулась, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как стало известно, в автомобиле находилить еще двое детей. Старшему - 10 лет, младшему 1 год и 10 месяцев. Всем оказали первую помощь. Сильнее всего пострадала девушка - водитель, у детей нет серьезных травм, только ссадины и ушибы, а также сотрясение мозга.