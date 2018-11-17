Столб, в который все врезаются в Самаре, снова стал виновником ДТП
Его уже специально раскрасили, но водители по-прежнему не замечают препятствия
Этот столб как магнит притягивает ДТП
Изменить размер текста:
В Самаре снова случилось ДТП с участием "проклятого" столба на ул. Галактионовская. В пабликах появились фотографии очередной аварии: автомобилю смяло весь капот, столбу хоть бы что.
- Просто столбику одиноко, вот он и ищет обнимашки, - шутят в комментариях.
Интересно, что этот столб уже красили оранжевой краской, теперь на него нанесли разметку. Но водители все равно его не замечают. Автомобилисты признаются, что не видят преграду, выворачивая из Студенческого переулка.
- На самом деле это просто счетчик "слепых водителей", - возмущаются другие жители города. - Внимательнее надо быть за рулем, а не валить вину на столбы.