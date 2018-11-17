Столб, в который все врезаются в Самаре, снова стал виновником ДТП

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-17T13:22:32+03:00

Его уже специально раскрасили, но водители по-прежнему не замечают препятствия

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В Самаре снова случилось ДТП с участием "проклятого" столба на ул. Галактионовская. В пабликах появились фотографии очередной аварии: автомобилю смяло весь капот, столбу хоть бы что.

- Просто столбику одиноко, вот он и ищет обнимашки, - шутят в комментариях.

Интересно, что этот столб уже красили оранжевой краской, теперь на него нанесли разметку. Но водители все равно его не замечают. Автомобилисты признаются, что не видят преграду, выворачивая из Студенческого переулка.

- На самом деле это просто счетчик "слепых водителей", - возмущаются другие жители города. - Внимательнее надо быть за рулем, а не валить вину на столбы.