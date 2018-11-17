ПСК "Волга" пожаловалась на Хинштейна президенту России
Генеральный директор ПСК "Волга" Елена Талалаева пожаловалась в администрацию президента РФ на активное преследование от депутата Александра Хинштейна. Бизнесвумен утверждает, что обвинения в картельном сговоре в адрес ее компании, которые прозвучали и от ОНФ, не имеют основания и дело нуждается в расследовании.
- Просим объективно расследовать дело в законных рамках, наша компания готова к открытому диалогу и взаимодействию с уполномоченными органами, - пишет Елена Талалаева. И отмечает, что обвиненные в картельном сговоре компании давали рабочие места многим людям.
Депутат Хинштейн в свою очередь отметил, что не намерен отступать.
- Считаю, что в действиях семейного дома Серперов присутствует картельный сговор, будем добиваться возбуждения уголовного дела и признания «Волги» недобросовестным подрядчиком, - подчеркнул депутат в своем твиттере.
В комментариях поделились, что сейчас фирма сызранского депутата победила в торгах на ремонт Сызранской ЦРБ, при этом предложив цену всего лишь на 0,5% ниже изначальной цены.
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