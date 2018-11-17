2018-11-17T13:59:26+03:00
Общество

ПСК "Волга" пожаловалась на Хинштейна президенту России

Компания, которую ОНФ обвиняют в картельном сговоре, боится репутационных рисков и настаивает на беспристрастном расследовании
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
ПСК "Волга" считает, что их обвиняют незаслуженноПСК "Волга" считает, что их обвиняют незаслуженно
Изменить размер текста:

Генеральный директор ПСК "Волга" Елена Талалаева пожаловалась в администрацию президента РФ на активное преследование от депутата Александра Хинштейна. Бизнесвумен утверждает, что обвинения в картельном сговоре в адрес ее компании, которые прозвучали и от ОНФ, не имеют основания и дело нуждается в расследовании.

- Просим объективно расследовать дело в законных рамках, наша компания готова к открытому диалогу и взаимодействию с уполномоченными органами, - пишет Елена Талалаева. И отмечает, что обвиненные в картельном сговоре компании давали рабочие места многим людям.

Депутат Хинштейн в свою очередь отметил, что не намерен отступать.

- Считаю, что в действиях семейного дома Серперов присутствует картельный сговор, будем добиваться возбуждения уголовного дела и признания «Волги» недобросовестным подрядчиком, - подчеркнул депутат в своем твиттере.

В комментариях поделились, что сейчас фирма сызранского депутата победила в торгах на ремонт Сызранской ЦРБ, при этом предложив цену всего лишь на 0,5% ниже изначальной цены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тем, кто делал Струкачи, Ладью и Дом Курлиной я бы вырвал руки»: Александр Хинштейн рассказал, какие проблемы в Самаре нужно решать в первую очередь

Депутат Госдумы рассказал на радио «КП-Самара», почему в городе нужно строить метро, зачем нужен проект реновации исторического центра и когда уже в Самаре появится Третьяковка (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на МКС 3 декабря в качестве начальника экипажа
До "Самара Арены" пустили четыре маршрута общественного транспорта
Работник фермы в Самарской области украл у односельчанина две кастрюли из сарая
Жительница Тольятти лишилась золотых украшений, уснув в подъезде
Столб, в который все врезаются в Самаре, снова стал виновником ДТП
В Самарской области на трассе перевернулась машина с двумя детьми
Самарскую школу №29 назовут в честь легенды МЧС
Гонщики не пройдут: около "самолета" на Московском шоссе поставили столбики
В Сызрани больше часа тушили свалку на 60 кв.м.
Жителя Самары посадили на 7,6 лет за 10 тайников-закладок
Самарская полиция разыскивает голодного воришку
Через "Новую Самару" пустят двухполосную дорогу с тротуарами
Самарская актриса вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин России