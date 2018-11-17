На Московском шоссе на табло теперь пишут информацию о ДТП

СЕГОДНЯ 22:44 2018-11-17T22:44:40+03:00

Теперь водители знают, почему стоят в пробке

Правда, водители говорят, что сообщают об этом слишком поздно

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В Самаре на дорожные табло над Московским шоссе начали выводить информацию о ДТП по маршруту автомобилистов. В соцсетях показали фотографию, как на табло пишут, что произошла авария по пути следования. Правда, водители смеются: искать пути объезда, плотно стоя в пробке, уже поздно.

- Очень полезная информация за 50 метров до этого перекрестка, - пишет Алексей.

Также автомобилисты сообщают, что перед Ракитовским шоссе тоже сообщают о ДТП.

Напомним, что также на Московском шоссе табло появились на остановках, на них пишут информацию о прибывающем транспорте.