На АвтоВАЗе деньги, выделяемые на работников под риском увольнения тратили неэффективно
Счетная палата Самарской области выяснила, что средства, выделяемые на снижение напряженности на рынке труда региона, не всегда расходуются рационально. Так субсидии в 2 млн 254 тыс рублей были выделены через центры занятости неправомерно: сначала возместили расходы по договорам на обсуение .уже включающим стажировку, а затем - по отдельным договорам стажировки.
С нарушениями принимали субсидии на ПАО "АвтоВАЗ". Здесь работников, которые находились под риском увольнения, переводили на время в созданнную структуру Индустриальный парк АВтоВАЗ. на нижестоящую должность и менее квалифицированную работу, при это сохраняли прежний уровень зарплаты. Их же направляли на повышение квалификации, обучение. Таким образом предприятие получало денег и на возмещение затрат по оплате труда и МТО работников, которым грозит увольнение и при этом в то е время на возмещение затрат по их обучению. По мнению представителей счетной палаты это говорит о недоработке в в порядке предоставления таких субсидий.