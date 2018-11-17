На АвтоВАЗе деньги, выделяемые на работников под риском увольнения тратили неэффективно

17 Нояб. 23:21 2018-11-17T23:21:10+03:00

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Счетная палата Самарской области выяснила, что средства, выделяемые на снижение напряженности на рынке труда региона, не всегда расходуются рационально. Так субсидии в 2 млн 254 тыс рублей были выделены через центры занятости неправомерно: сначала возместили расходы по договорам на обсуение .уже включающим стажировку, а затем - по отдельным договорам стажировки.

С нарушениями принимали субсидии на ПАО "АвтоВАЗ". Здесь работников, которые находились под риском увольнения, переводили на время в созданнную структуру Индустриальный парк АВтоВАЗ. на нижестоящую должность и менее квалифицированную работу, при это сохраняли прежний уровень зарплаты. Их же направляли на повышение квалификации, обучение. Таким образом предприятие получало денег и на возмещение затрат по оплате труда и МТО работников, которым грозит увольнение и при этом в то е время на возмещение затрат по их обучению. По мнению представителей счетной палаты это говорит о недоработке в в порядке предоставления таких субсидий.