В крупной аварии в Самарской области погиб водитель

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-18T18:08:22+03:00

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18 ноября в Самарской области произошло крупное ДТП. В Сергиевском районе столкнулись два автомобиля, в результате аварии погиб человек. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:20 на 1122 км автомобиль «Лада Приора» ехал по трассе М-5. Водитель, судя по всему, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Скания», который стоял на обочине. Автомобилист от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего. Выясняются обстоятельства произошедшего.