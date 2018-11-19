В Тольятти в районе трассы М-5 образовался провал
Ранним утром в понедельник, 19 ноября, на объездной дороге трассы М-5 в районе улицы Куйбышева в Тольятти произошло ЧП. Там ушел под землю асфальт. В результате случившегося образовались две огромные ямы. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Провал образовался примерно в 5:00 около военной части, там сейчас развязку делают, - рассказали местные жители.
Как сообщили в дежурной части ОГИБДД Тольятти, из-за произошедшего движение по трассе в сторону Самары было ограничено. Транспортные потоки направили по улице Железнодорожной, но это не помогло спасти ситуацию. Город встал в огромной пробке. Как отмечают местные жители, в настоящее время на месте происшествия работают дорожники и спецтехника. Провал уже почти заделали.
ИЗ-за ЧП движение в городе оказалось полностью парализованоФото: Соцсети