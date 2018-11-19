Заведовать городским хозяйством Самары будет экс-глава МП «Благоустройство»

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-19T09:38:58+03:00

Новый руководитель департамента приступит к своим обязанностям уже сегодня

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В администрации Самары произошли очередные кадровые перестановки. В департаменте городского хозяйства и экологии сменился руководитель. Вместо Андрея Семенова этот пост занял Олег Ивахин. Об этом сообщили глава Кировского района Игорь Рудаков и член самарского штаба Общероссийского народного фронта Екатерина Гудзима.

«От всей души поздравляем с назначением и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - написала Екатерина Гудзима в Твиттере.

«Олега Ивахина знаю давно. Он профессионал! Поздравляю его с назначением», - поддержал Игорь Рудаков.

Олег Ивахин родился в Таджикистане. Ему 46 лет. Ранее он уже работал в муниципальных предприятиях. В частности, в «Самарагорсвет», «Благоустройство», «Самарская набережная» и «Городской земельный центр».