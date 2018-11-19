2018-11-19T09:38:58+03:00
Общество

Заведовать городским хозяйством Самары будет экс-глава МП «Благоустройство»

Новый руководитель департамента приступит к своим обязанностям уже сегодня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Андрей Семенов покинул пост главы департамента городского хозяйства и экологииАндрей Семенов покинул пост главы департамента городского хозяйства и экологииФото: Яндекс.Карты
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В администрации Самары произошли очередные кадровые перестановки. В департаменте городского хозяйства и экологии сменился руководитель. Вместо Андрея Семенова этот пост занял Олег Ивахин. Об этом сообщили глава Кировского района Игорь Рудаков и член самарского штаба Общероссийского народного фронта Екатерина Гудзима.

«От всей души поздравляем с назначением и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - написала Екатерина Гудзима в Твиттере.

«Олега Ивахина знаю давно. Он профессионал! Поздравляю его с назначением», - поддержал Игорь Рудаков.

Олег Ивахин родился в Таджикистане. Ему 46 лет. Ранее он уже работал в муниципальных предприятиях. В частности, в «Самарагорсвет», «Благоустройство», «Самарская набережная» и «Городской земельный центр».

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