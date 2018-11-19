2018-11-19T11:34:35+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Победы полыхал автомобиль

На тушение пожара выезжали 11 сотрудников МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Утром в понедельник, 19 ноября, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там на улице Победы загорелся автомобиль Subaru.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 9:45. На место происшествия выезжали 11 пожарных и 2 единицы техники. Локализовать возгорание им удалось в 9:50, а полностью его потушить в 9:51. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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