2018-11-19T15:56:00+03:00
Общество

Массовое отравление в школе Самары: 13 детей подхватили кишечную инфекцию

В учебном заведении на несколько дней объявили карантин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дети могли получить пищевое отравление в школеДети могли получить пищевое отравление в школеФото: Архив "КП"
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В конце минувшей недели в школе № 81, которая находится на улице Самарской в Самаре, произошло массовое отравление детей. По предварителньым данным, пищевое отравление получили 13 детей. Известно, что шестерых из них пришлось госпитализировать в больницу.

В связи с произошедшем учебный процесс в школе решили временно приостановить. По словам представителей учебного заведения, карантин ввели с 16 до 20 ноября. На это время школьников перевели на дистанционное обучение. Возобновить уроки в школе должны в среду, 21 ноября.

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются. Проверку по факту случившегося проводят сотрудники прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора.

- В школе отобраны пробы питьевой воды и продуктов для выяснения причин заболевания детей. Деятельность школы приостановлена протоколом о временном запрете деятельности. Кроме того, проводится внеплановая проверка организации, оказывающей услуги по обеспечению питанием детей в школе, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

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