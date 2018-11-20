2018-11-20T12:12:32+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина показывал своей 14-летней падчерице половые органы и склонял ее к оральному сексу

Сейчас мужчина арестован за изнасилование, расследование продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержан и находится под стражейПодозреваемый задержан и находится под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В областной столице расследуют уголовное дело по факту изнасилования 14-летней девочки в поселке Береза. В преступлении обвиняют 35-летнего отчима пострадавшей. На днях выяснилось новые подробности его злодеяний.

- Установлено, что в период с 20 по 21 сентября этого года находясь в своей квартире мужчина демонстрировал падчерице свой половой орган и склонял ее к оральному сексу. Они вместе проживали по этому адресу, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

В минувший понедельник, 19 ноября, по факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера". Расследование продолжается. Злоумышленник находится под арестом. Не исключено, что в этой скверной истории выявят новые эпизоды.

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