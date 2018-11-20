2018-11-20T13:11:34+03:00
Общество

Фасады домов около Фрунзенского моста приведут в порядок волонтеры «Том Сойер Феста»

Такое предложение сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Глава региона Дмитрий Азаров предложил волонтерам фестиваля «Том Сойер Фест» отреставрировать фасады на территории, которая прилагает к Фрунзенскому мосту. Своё мнение он озвучил на встрече с победителями конкурса президентских грантов.

— Фрунзенский мост мы планируем открыть в следующем году. Я поставил задачу городским властям привести в порядок прилегающие территории и в том числе фасады. Предлагаю вам обратить на них внимание, — сказал губернатор.

На встрече проект представила Анастасия Кнор, руководитель Самарской региональной общественной организации «За информационное общество».

— Это была наша первая ошибка, когда мы только начали делать проект: идти к людям, которые не хотят, чтобы их дома реставрировали, — возразила Кнор. — Теперь мы идем только туда, где людям это надо.

— Плохой подход. Вы убеждали людей, у вас это получалось. Так что обратите внимание на эту территорию, — резюмировал Азаров.

Ранее на этой встрече Анастасия Кнор, представляя проект, попросила предоставить помещение, где можно было бы собираться волонтёром и хранить материалы для реставрации. Азаров поручил помочь проекту и такое помещение поискать.

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