2018-11-20T14:49:41+03:00
Общество

Освещением на улице Луначарского займутся судебные приставы

Чиновники хотят привлечь сотрудников ФССП для решения проблем со включением света на дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Включить освещение в районе кольца на улице Луначарского обещают уже несколько месяцевВключить освещение в районе кольца на улице Луначарского обещают уже несколько месяцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжается эпопея с включением освещения на улице Луначарского в районе пересечения с Московским шоссе.

Напомним, дорогу открыли после реконструкции весной этого года, но света там нет до сих пор. Автомобилисты уже не раз жаловались на данную проблему и получали в ответ разные сроки: то конец мая, то начало августа. Одним из последних сроков чиновники называли 12 октября, но сейчас уже заканчивается ноябрь, а «воз и ныне там». Причины сроков тоже указывались разные: устранение недочетов, выявленных в ходе проверки ГИСН, или ремонт поврежденного кабеля.

Как выяснилось, чиновники уже обращались из-за срыва сроков работ в Арбитражный суд Самарской области. 11 октября служители Фемиды обязали ООО «СК Мосстрой» устранить замечания по наружному освещению на улице Луначарского до 11 ноября. Но компания до сих пор этого не сделала. В связи с этим департамент градостроительства Самары намерен привлечь к решению данной проблемы судебных приставов. Как сообщили представители ведомства, они уже готовят соответствующее обращение в УФССП по Самарской области.

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