2018-11-20T19:49:08+03:00
Происшествия

Пострадали 4 человека: в Самарской области лоб в лоб столкнулись "Хендай" и "УАЗ"

Авария произошла в Похвистневском районе
Евгения ВАСИНА
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Обе машины значительно пострадалиОбе машины значительно пострадалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник 20 ноября, на 132 км автодороги "Самара - Бугуруслан" в Похвистневском районе произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Авария произошла вечером, когда уже стемнело.

Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе МВД России по Самарской области, по предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель машины "Хендай" не справился с управлением и «вылетел» на «встречку». Там иномарка столкнулась с автомобилем "УАЗ".

В результате аварии медицинская помощь понадобилась четверым пострадавшим: обоим воителям и пассажирам УАЗа. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.

По факту ДТП проходит проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По факту ДТП проходит проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В правоохранительных органах также добавили, что по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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