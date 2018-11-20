Пострадали 4 человека: в Самарской области лоб в лоб столкнулись "Хендай" и "УАЗ"

СЕГОДНЯ 19:28 2018-11-20T19:49:08+03:00

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Во вторник 20 ноября, на 132 км автодороги "Самара - Бугуруслан" в Похвистневском районе произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Авария произошла вечером, когда уже стемнело.

Как сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе МВД России по Самарской области, по предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель машины "Хендай" не справился с управлением и «вылетел» на «встречку». Там иномарка столкнулась с автомобилем "УАЗ".

В результате аварии медицинская помощь понадобилась четверым пострадавшим: обоим воителям и пассажирам УАЗа. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.

По факту ДТП проходит проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В правоохранительных органах также добавили, что по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.