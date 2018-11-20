В Самарской области оператор по добыче нефти и газа отравился сероводородом

СЕГОДНЯ 19:55 2018-11-20T22:17:28+03:00

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В Кошкинском районе Самарской области мужчина умер прямо на работе. Трагедия произошла ещё 12 ноября. Оператор по добыче нефти и газа 3 разряда одной из самарских ООО погиб во время обхода скважин и трубопровода Светлоозерского месторождения «Альпаковская–1». По предварительным мужчина отравился сероводородом.

- В целях профилактики аналогичных несчастных случаев обращаем внимание работодателей Самарской области на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, на необходимость соблюдения правил безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств, а также на обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты и обеспечения подготовки работников по охране труда, - заявили в Министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.