В Самарской области будут внедрять новые технологии в работу поликлиник, а экстренных пациентов доставлять в соседний регион

СЕГОДНЯ 21:16 2018-11-20T21:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На здравоохранение жители Самарской области жалуются чаще всего, это отметил во время прямого эфира Дмитрий Азаров. Однако, в связи с кадровыми перестановками глава региона рассчитывает на исправление ситуации. Напомним, министром здравоохранения не так давно был назначен - Михаил Ратманов.

По словам Дмитрий Азаров, чаще всего недовольство жителей связано с качеством работы поликлиник, в частности с перегруженностью врачей бумажной работой. Поэтому необходимо повсеместное внедрение информационных и современных управленческих технологий, что по мнению губернатора, поможет более эффективно выстроить работу и повысить прозрачности деятельности всех медучреждений.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что в этом году была проведена масштабная ревизия кодификации заболеваний в регионе и были выявлены факты замалчивания существующих проблем — занижения показателей в предыдущие периоды, что могло привести к неполучению поддержки из федерального бюджета и разрастанию существующих проблем.

- Благодаря тому, что мы выявили действительную картину, мы получили реальную поддержку из федерального бюджета. А это открытие региональных сосудистых центров в Тольятти и Сызрани, это переоснащение имеющихся и открытие двух новых первичных сосудистых отделений — в том числе, на юге области, где у нас есть проблемы с доступностью медицины, - отметил глава региона.

Говоря о юге и юго-востоке региона, Дмитрий Азаров также добавил, что рассказал, что властям удалось договориться с коллегами из Оренбургской области. Теперь некоторых экстренных пациентов будут доставляют в медучреждения соседнего региона, потому что туда гораздо быстрее доехать. Налажено и обратное взаимодействие.

- Важно, что мы оснастим фельдшерско-акушерскими пунктами все населенные пункты региона: четыре — в этом году, три — в следующем. И мы полностью накрываем по доступности предоставления медицинских услуг всю территорию Самарской области. ", — рассказал Дмитрий Азаров.

Также он подчеркнул, что без ответственного отношения к своему здоровью самих граждан система здравоохранения не справится с задачей по повышению качества жизни людей.