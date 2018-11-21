Самарскую фабрику-кухню передадут Третьяковке весной 2019 года
В Самаре прошло первое заседание рабочей группы министерства культуры РФ по созданию филиала Третьяковской галереи на базе самарской фабрики-кухни. Алгоритм реставрации здания уже окончательно определен. Третьяковка внесла замечания в проект реконструкции фабрики-кухни, поэтому его ждет небольшие изменения.
По словам депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, договор на корректировку проекта будет заключен до 3 декабря. А в следующем году начнется процедура передачи объекта Третьяковке.
- Передачу фабрики-кухни от Росизо к Третьяковской галерее планируется начать весной 2019 года, - отметил депутат.
Напомним, что в памятнике конструктивизма 1932 года постройки разместят экспозиции Третьяковки, основанные на искусстве ХХ века. Кроме того, там обустроят выставочные пространства, лектории, кинозал, резиденции для художников, детские и юношеские кружки. Планируется, что все работы по реконструкции здания будут завершены к 2021 году.