Максим Дунаевский хочет сделать жительницу Самары главной героиней своего мюзикла

26 Нояб. 07:08 2018-11-26T07:08:26+03:00

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На днях в Самаре выступил народный артист России и известный композитор Максим Дунаевский. В областной столице автор известной всем жителям страны музыки исполнил главные хиты и представил зрителям свою ученицу Камилу Ткачёву.

В прошлый раз Максим Дунаевский играл в городе на Волге очень давно - почти 40 лет назад. Тогда Самара еще называлась Куйбышевом, а концерт состоялся сразу после премьеры фильма «Д' Артаньян и три мушкетёра». Произведения из картины Дунаевский исполнил и в этот раз. Публика восприняла его композиции на ура.

Интересно, что вместе с мэтром на сцене оказалась и жительница Самары Ангелина Сергеева. Финалист сразу нескольких популярных музыкальных шоу сама пишет песни. На этом представлении она исполнила знакомые взрослым и детям композиции вместе с Дунаевским.

Девушку зрители также встретили восторженно. А ее звездный партнер по сцене признался, что по-прежнему полон энергии и сил. Автор поделился, что у него в планах создание мюзикла, в котором Ангелина исполнит главную роль.

Произведения Максима Дунаевского - это музыка к полюбившемся всем фильмам: «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», «Ах, водевиль, водевиль...», а также мультикам, например,«Летучий корабль» и «Кошкин дом».