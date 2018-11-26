2018-11-26T09:42:54+03:00
Общество

В Сызрани собака покусала за лицо 6-летнего мальчика

Ребенку понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Собака напала на ребенка возле одного из рынковСобака напала на ребенка возле одного из рынковФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 25 ноября, около 6 часов вечера на улице Лазо в Сызрани произошло ЧП. Там возле рынка собака напала на 6-летнего мальчика, который находился на прогулке вместе с матерью. Об этом пишет «Маленькая Сызрань».

По словам очевидцев, собака была довольно крупная. Она укусила ребенка за лицо. Укус был очень сильный, у мальчика даже было видно лобовую кость. Один из прохожих отогнал агрессивное животное, а потом вызвал пострадавшему скорую помощь. Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь и увезли в больницу.

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