В Сызрани собака покусала за лицо 6-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-26T09:42:54+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, около 6 часов вечера на улице Лазо в Сызрани произошло ЧП. Там возле рынка собака напала на 6-летнего мальчика, который находился на прогулке вместе с матерью. Об этом пишет «Маленькая Сызрань».

По словам очевидцев, собака была довольно крупная. Она укусила ребенка за лицо. Укус был очень сильный, у мальчика даже было видно лобовую кость. Один из прохожих отогнал агрессивное животное, а потом вызвал пострадавшему скорую помощь. Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь и увезли в больницу.