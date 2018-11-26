В Самаре из-за прорыва водовода затопило тоннель у «Самолета»

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-26T10:57:30+03:00

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Утром в понедельник, 26 ноября, на Московском шоссе в Самаре произошла коммунальная авария. Там напротив Пенсионного Фонда Промышленного района прорвало трубу с холодной водой. В результате вода вперемешку с грунтом устремилась на проезжую часть, а затем и в тоннель на пересечении с проспектом Кирова.

- Прорвало трубу где-то в начале моста на самолете. Водители, едущие со стороны ТРК «Московский» по направлению в город, будьте аккуратны, там лед под водой, я чуть не улетел, - сообщил один из автомобилистов в соцсетях.

Как рассказали в Самарских коммунальных системах, они уже знают об утечке. Аварийная бригада выехала на место происшествия.

- Утечка на водоводе диаметром 600 мм. Труба не наша - на балансе минтранса. С 11:00 водовод отключен, потребители от водоснабжения не отключены, - отметили в СКС.