В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу
Длина участка составит около 500 метров
Проект строительства дороги вынесут на публичные слушанияФото: Архив "КП"
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В Кировском районе Самары собираются построить новую автомобильную дорогу длиной около 500 метров. Она будет представлять собой ответвление от Волжского шоссе. Соответствующий проект представило ООО «И-Куб». Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Власти хотят узнать мнение жителей Кировского района по поводу строительства данной дороги. В связи с этим были объявлены публичные слушания. Предложения и замечания будут принимать до 19 декабря по адресу проспект Кирова, 157 или по электронной почте admkir@samadm.ru. Результат публичных слушаний станет известен 10 января.