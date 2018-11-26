В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-26T12:34:05+03:00

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В Кировском районе Самары собираются построить новую автомобильную дорогу длиной около 500 метров. Она будет представлять собой ответвление от Волжского шоссе. Соответствующий проект представило ООО «И-Куб». Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Власти хотят узнать мнение жителей Кировского района по поводу строительства данной дороги. В связи с этим были объявлены публичные слушания. Предложения и замечания будут принимать до 19 декабря по адресу проспект Кирова, 157 или по электронной почте admkir@samadm.ru. Результат публичных слушаний станет известен 10 января.