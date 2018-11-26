Дмитрий Азаров раскритиковал работу самарского минстроя по ЖК «Ильинская плаза»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-26T13:57:03+03:00

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В понедельник, 26 ноября, в правительстве Самарской области прошло очередное заседание межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Как отмечают в облправительстве, за минувший год в правах были удовлетворены почти 1,5 тысячи дольщиков. На данный момент остались самые сложные и финансово емкие объекты. По словам главы региона, некоторые застройщики, которым ранее предоставлялась господдержка и компенсации, до сих пор не решили проблемы обманутых дольщиков.

В частности, это ЖК «Альбатрос» и «Монблан», которые находятся у застройщика ООО «СК Новый город». По первому объекту права дольщиков удовлетворены частично, а что касается второго, то там даже не приступали к строительству. Также есть трудности и у дольщиков «Ильинской плазы», который компания «Новый город» построила на месте компенсационного участка, выданного для расселения дольщиков ЖК «Монблан».

Застройщик Наталья Зайцева не хочет удовлетворять права дольщиков из-за того, что не согласна с их количеством, которое было обозначено ранее. На что Дмитрий Азаров заявил, что если она продолжит и дальше уклоняться от своих обязанностей, то вопрос будет переведен в уголовную плоскость.

- Это пирамида, это не строительство. На мой взгляд, это мошеннические действия в сфере строительства, - сказал губернатор о ЖК «Ильинская плаза», поручив Юрию Рожину, который курирует вопросы правопорядка и противодействия коррупции, взять данную ситуацию на контроль.

Кроме того, Дмитрий Азаров раскритиковал работу регионального министерства строительства. В ходе совещания выяснилось, что между докладами минстроя и данными, предоставленными инициативными группами дольщиков, есть ряд нестыковок.

- Вы наблюдали за строительством «Ильинской плаза» на компенсационном участке «Монблана», не контролируя, как документально удовлетворяются на объекте права дольщиков. Вы где все были? Вы видели, что ведется строительство, почему не поинтересовались, перезаключены ли договоры? - возмутился губернатор.

Глава региона поручил руководителю профильного департамента минстроя Сергею Абрамовичу первого числа каждого месяца предоставлять распечатанный реестр, оформленный таким образом, чтобы было невозможно внести какие-либо правки или изменения.